Riforma e polemiche Votata in consiglio la nuova Ats Liguria Alta tensione in aula

In un clima di forte tensione, il Consiglio regionale ligure ha approvato la nuova Ats Liguria, destinata a riformare il sistema sanitario locale. La seduta è stata caratterizzata da scontri e polemiche, con la minoranza che ha abbandonato l'aula prima del voto. La riforma, proposta dal Disegno di legge 85, è passata grazie ai soli voti della maggioranza.

Sono volati gli stracci, con la minoranza che ha scelto la via dell’Aventino poco prima del voto sulla Riforma della Sanità Ligure (Disegno di legge 85) in Consiglio regionale, che è stata approvata con i 18 voti a favore della sola maggioranza. Il quadro, già teso, è stato incrinato definitivamente dal rifiuto di sospendere la seduta per incontrare una delegazione di sanitari, richiesta avanzata in prima istanza dai consiglieri di minoranza e poi dagli stessi rappresentanti sindacali (Cgil, Cisl e Uil) che hanno assistito alla seduta protestando in aula. Dura la condanna da parte di tutta la minoranza per il percorso "sfascia-sanità nato e approvato senza un confronto reale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riforma e polemiche. Votata in consiglio la nuova Ats Liguria. Alta tensione in aula

Riforma e polemiche. Votata in consiglio la nuova Ats Liguria. Alta tensione in aula - "Si è scritta una pagina pessima che ha evitato ogni confronto" ... Scrive msn.com

Liguria: approvata riforma sulla sanità, tensione in Consiglio. La minoranza lascia l’aula: “Contro i lavoratori e i malati ed è destinata al fallimento” - “L’ultimo giorno di consiglio sulla riforma della sanità – dichiara il consigliere regionale PD Andrea Orlando dopo essere uscito dall’aula insieme a tutta l’opposizione – è esattamente la spia dello ... Secondo imperiapost.it

LIGURIA: APPROVATA TRA LE POLEMICHE LA RIFORMA SULLA SANITÀ. PRESIDENTE BUCCI: "UNA SCELTA DI RESPONSABILITÀ. PIÙ SEMPLICE GOVERNARE UN'UNICA ASL" - facebook.com Vai su Facebook

Polemiche su riforma edilizia e difesa tv2000.it/tg2000/?p=6673… #5dicembre #politica #Play2000 @tg2000it Vai su X