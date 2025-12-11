Riforma della giustizia basta propaganda | Musella denuncia un sistema che tradisce i cittadini
Musella denuncia un sistema giudiziario che tradisce le aspettative dei cittadini, sottolineando come le promesse di riforma siano spesso accompagnate da propaganda. La giustizia, diritto fondamentale, viene frequentemente negata o disattesa, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire equità e trasparenza nel settore.
“Quando si parla di giustizia, si parla di un diritto sacrosanto dei cittadini, diritto piu' delle volte negato e disatteso. Credo, perciò che il tema non dovrebbe appartenere alla strumentalizzazione faziosa dei partiti”. A dichiararlo Adriana Musella già presidente del coordinamento nazionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
