Riflettori accesi sulla Reggia di Caserta per il concerto de ' Il Volo'

11 dic 2025

La Reggia di Caserta si prepara ad accogliere il concerto di Il Volo, uno degli eventi più attesi del loro World Tour 2026-2027. Dopo il successo delle date europee e l'annuncio della quarta edizione di ‘Tutti per Uno’, la città si conferma come palcoscenico privilegiato per questa grande manifestazione musicale internazionale.

Caserta torna al centro della grande musica internazionale. Dopo aver annunciato le date della quarta edizione di ‘Tutti per Uno’ e nel pieno del trionfale tour europeo, Il Volo sceglie ancora una volta la città capoluogo come tappa d’eccezione del World Tour 2026-2027, prodotto da Friends &. 🔗 Leggi su Casertanews.it

