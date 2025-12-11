Rifiuti ‘illegali’ deposito di veleni nel capannone ‘fantasma’ | scatta il sequestro

Un capannone industriale nella pianura bolognese è stato sequestrato dalle autorità dopo aver scoperto un deposito illegale di sostanze chimiche pericolose. L'operazione ha portato all'individuazione di rifiuti e veleni nascosti in un sito apparentemente abbandonato, sollevando preoccupazioni sulla tutela ambientale e sulla sicurezza pubblica.

Bologna, 11 dicembre 2025 – Un capannone industriale apparentemente anonimo, nel cuore della pianura bolognese, nascondeva un pericoloso deposito illegale di sostanze chimiche. È quanto hanno scoperto gli agenti del Gruppo operativo ambientale metropolitano della Polizia locale della Città metropolitana di Bologna, intervenuti a San Pietro in Casale con un'operazione compiuta il 20 novembre scorso e culminata nel sequestro penale della struttura. Decine di metri quadrati colmi di rifiuti speciali sospetti.

