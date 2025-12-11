Rifiuti il rapporto dell' Ispra premia l' Emilia Romagna | è la prima regione in Italia per la raccolta differenziata
L'Emilia-Romagna si conferma leader in Italia per la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo il rapporto dell'Ispra 2024. Con un tasso del 79%, la regione supera il Veneto, consolidando il suo ruolo di modello virtuoso nella gestione sostenibile dei rifiuti e nell'efficienza del riciclo.
Prima regione in Italia per raccolta differenziata. È l’Emilia-Romagna che, nel 2024, ha visto crescere ancora questo processo di separazione dei rifiuti, per tipo di materiale, toccando quota 79% a livello regionale, superando il Veneto che da anni occupava il gradino più alto del podio, con un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Rifiuti, ecco quanto costa la Tari agli utenti domestici della Toscana Per una famiglia toscana la Tari costa più della media italiana. Ma il rapporto Cittadinanza Attiva ci dice che ci sono grandi differenze tra i diversi Comuni Vai su X
La Calabria continua a migliorare sul fronte della gestione dei rifiuti urbani. È quanto emerge dal nuovo Rapporto Rifiuti Urbani e Raccolta Differenziata 2025 pubblicato da ARPACAL, che analizza l’andamento del 2024 e fotografa una regione che, pur tra luc - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: Raccolta differenziata la provincia di Parma cresce e sfiora la quota dell' 80%
Rifiuti, rapporto Ispra: Toscana sopra la media italiana per raccolta differenziata, ma produce più rifiuti e paga di più - È quanto emerge dai dati 2024 elaborati da Ispra sulla base delle informazioni dell’Agenzia regionale recupero risorse. Da lanazione.it
Rifiuti, Ispra: il Lazio con il 56,2% tra le 11 regioni migliori per raccolta differenziata - Presentato il «Rapporto Rifiuti Urbani 2025» di Ispra: Roma invece con il 48% è in crescita, ma ancora indietro rispetto agli obiettivi del 55% ... Si legge su roma.corriere.it