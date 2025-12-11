Rifiuti il rapporto dell' Ispra premia l' Emilia Romagna | è la prima regione in Italia per la raccolta differenziata

L'Emilia-Romagna si conferma leader in Italia per la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo il rapporto dell'Ispra 2024. Con un tasso del 79%, la regione supera il Veneto, consolidando il suo ruolo di modello virtuoso nella gestione sostenibile dei rifiuti e nell'efficienza del riciclo.

Prima regione in Italia per raccolta differenziata. È l’Emilia-Romagna che, nel 2024, ha visto crescere ancora questo processo di separazione dei rifiuti, per tipo di materiale, toccando quota 79% a livello regionale, superando il Veneto che da anni occupava il gradino più alto del podio, con un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

