Rifiuti i numeri dell' Ispra Ravenna accelera sulla sostenibilità | raccolta differenziata all' 80%
L’Emilia-Romagna si conferma leader in Italia nella gestione dei rifiuti, con una raccolta differenziata che nel 2024 raggiunge l’80%, grazie anche all’efficienza di Ravenna. I dati dell’Ispra evidenziano un progresso significativo nella separazione dei materiali, superando altre regioni e consolidando la sostenibilità ambientale come priorità regionale.
Prima regione in Italia per raccolta differenziata. È l’Emilia-Romagna che, nel 2024, ha visto crescere ancora questo processo di separazione dei rifiuti, per tipo di materiale, toccando quota 79% a livello regionale, superando il Veneto che da anni occupava il gradino più alto del podio, con un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
