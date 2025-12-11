Rifiuti Carnimeo Ecopneus | Pneumatici fuori uso pilastro della filiera del riciclo

Gli pneumatici fuori uso rappresentano un elemento chiave nella filiera del riciclo, contribuendo all'innovazione e alla sostenibilità ambientale. Secondo Carnimeo di Ecopneus, questo settore è un motore di crescita economica e di benefici concreti per l'intero sistema nazionale.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Della filiera del riciclo, quello degli pneumatici fuori uso (Pfu) è un pilastro fondamentale: è un motore di innovazione e competitività che genera benefici economici e ambientali tangibili per l'intero sistema Paese”. Così Giuseppina Carnimeo, direttore generale di Ecopneus, all'Adnkronos mentre è in corso oggi a Milano la Conferenza Nazionale sul Riciclo. La conferma arriva dai numeri. “Da gennaio a fine novembre 2025, Ecopneus, società senza scopo di lucro per il tracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero dei Pneumatici Fuori Uso, costituita dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia ha gestito oltre 180mila tonnellate di Pfu. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rifiuti, Carnimeo (Ecopneus): "Pneumatici fuori uso pilastro della filiera del riciclo"

Rifiuti, Carnimeo (Ecopneus): "Pneumatici fuori uso pilastro della filiera del riciclo" - “Della filiera del riciclo, quello degli pneumatici fuori uso (Pfu) è un pilastro fondamentale: è un motore di innovazione e competitività che genera benefici economici e a ... Riporta lanuovasardegna.it

Rifiuti, Ecopneus: "Nel 2024 raccolte 168mila tonnellate di Pfu" - Economia circolare, innovazione e responsabilità estesa del produttore: sono le parole chiave dell'intervento di Giuseppina Carnimeo, direttrice generale di Ecopneus, ... Come scrive iltempo.it