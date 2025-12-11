Rifiuti anche il report dell' Ispra premia Forlì | è tra i capoluoghi più virtuosi per la raccolta differenziata

Forlitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama della gestione dei rifiuti, Forlì si distingue come uno dei capoluoghi più virtuosi per la raccolta differenziata, secondo il recente report dell’Ispra. L’Emilia-Romagna si conferma prima regione in Italia in questo settore, con un tasso di separazione dei materiali che nel 2024 ha raggiunto il 79%, superando il Veneto.

Prima regione in Italia per raccolta differenziata. È l’Emilia-Romagna che, nel 2024, ha visto crescere ancora questo processo di separazione dei rifiuti, per tipo di materiale, toccando quota 79% a livello regionale, superando il Veneto che da anni occupava il gradino più alto del podio, con un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

I numeri del Rapporto Rifiuti Speciali Ispra 2020

Video I numeri del Rapporto Rifiuti Speciali Ispra 2020

rifiuti report ispra premiaRifiuti, Ispra: il Lazio con il 56,2% tra le 11 regioni migliori per raccolta differenziata - Presentato il «Rapporto Rifiuti Urbani 2025» di Ispra: Roma invece con il 48% è in crescita, ma ancora indietro rispetto agli obiettivi del 55% ... Secondo roma.corriere.it

rifiuti report ispra premiaA Roma si producuno quasi 600 chili di rifiuti a testa, ma migliora la differenziata. I dati - Aumenta la raccolta differenziata nel Lazio e a Roma, rispettivamente la quota di scarti avviati a riciclo passa dal 55,4% del 2023 al 56,2% del 2024 su base regionale (+1,8 %) e dal 46,6% al ... Si legge su leggo.it