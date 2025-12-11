Rifiuti anche il report dell' Ispra premia Forlì | è tra i capoluoghi più virtuosi per la raccolta differenziata
Nel panorama della gestione dei rifiuti, Forlì si distingue come uno dei capoluoghi più virtuosi per la raccolta differenziata, secondo il recente report dell’Ispra. L’Emilia-Romagna si conferma prima regione in Italia in questo settore, con un tasso di separazione dei materiali che nel 2024 ha raggiunto il 79%, superando il Veneto.
Prima regione in Italia per raccolta differenziata. È l’Emilia-Romagna che, nel 2024, ha visto crescere ancora questo processo di separazione dei rifiuti, per tipo di materiale, toccando quota 79% a livello regionale, superando il Veneto che da anni occupava il gradino più alto del podio, con un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
I numeri del Rapporto Rifiuti Speciali Ispra 2020
Il nuovo rapporto “Rifiuti urbani 2025” dell’Ispra conferma il ruolo del Trentino-Alto Adige tra le aree più virtuose d’Italia, si trova la quarto posto, con una raccolta differenziata che nel 2024 ha raggiunto il 75,8%. Canale 10 del digitale Diretta streaming su t - facebook.com Vai su Facebook
Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 2025. Milani (FdI): Roma affossa il Lazio, qual è la strategia del Comune? lavocedelpatriota.it/rapporto-rifiu… via @vocedelpatriota Vai su X
Rifiuti, Ispra: il Lazio con il 56,2% tra le 11 regioni migliori per raccolta differenziata - Presentato il «Rapporto Rifiuti Urbani 2025» di Ispra: Roma invece con il 48% è in crescita, ma ancora indietro rispetto agli obiettivi del 55% ... Secondo roma.corriere.it
A Roma si producuno quasi 600 chili di rifiuti a testa, ma migliora la differenziata. I dati - Aumenta la raccolta differenziata nel Lazio e a Roma, rispettivamente la quota di scarti avviati a riciclo passa dal 55,4% del 2023 al 56,2% del 2024 su base regionale (+1,8 %) e dal 46,6% al ... Si legge su leggo.it