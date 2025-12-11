Rientro Lukaku il vero obiettivo del belga | le ultime

Romelu Lukaku, dopo un lungo infortunio, si avvicina al rientro in campo. Il calciatore belga, fermo da agosto a causa di una lesione al retto femorale, sta ora lavorando per tornare a disposizione del suo team. Le ultime notizie indicano segnali positivi, alimentando le speranze di un ritorno imminente.

La luce in fondo al tunnel per Romelu Lukaku è finalmente vicina. L’attaccante belga aveva rimediato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra nel corso dell’amichevole contro l’Olympiacos dello scorso 14 agosto, saltando ogni tipo di impegno in questa prima parte di stagione. Per il centravanti del Napoli, il rientro è adesso sempre più vicino. Infortunio Lukaku, il rientro del belga è sempre più vicino. Romelu Lukaku non è volato con i compagni a Lisbona in occasione del match contro il Benfica, rimanendo a Castel Volturno per continuare il suo programma di riatletizzazione dopo aver smaltito completamente l’infortunio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Rientro Lukaku, il vero obiettivo del belga: le ultime

