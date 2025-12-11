Rientrare a casa per Natale Bruno | Situazione intollerabile che offende le famiglie calabresi

Bruno denuncia una situazione ormai insostenibile per le famiglie calabresi, che vede il ritorno a casa per le festività natalizie diventare un vero e proprio lusso. I dati di Federconsumatori Calabria confermano le preoccupazioni sollevate, sottolineando le difficoltà economiche che rendono difficile per molti raggiungere le proprie abitazioni durante le festività.

"Le preoccupazioni che avevamo sollevato nei giorni scorsi trovano purtroppo conferma nei dati pubblicati da Federconsumatori Calabria: rientrare a casa per Natale è diventato un lusso. Una situazione intollerabile che offende le famiglie calabresi e mina un diritto fondamentale: quello alla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

