Rider a Bergamo | Bici truccate e profili falsi per avere più consegne chi è in regola come me guadagna meno

Bergamo. L’E-bike sfreccia lungo via Baioni sulla corsia preferenziale delle biciclette, il rider in sella nemmeno pedala. Le auto in strada andranno sì e no a 50 kmh, ma non riescono a superarla. L’E-bike è truccata, non c’è dubbio. “In giro se ne vedono sempre di più”, racconta Hassan (nome di fantasia) rider di Bergamo che per evitare problemi chiede di mantenere l’anonimato. “Negli ultimi tempi ci sono stati alcuni scontri tra i rider in regola e quelli che non lo sono”, spiega Ayman Bourrai, sindacalista Nidil-Cgil che segue questi lavoratori, ancora oggi costretti a barcamenarsi tra regole poco chiare, pagamenti incerti e diritti inadeguati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

