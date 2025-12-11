Ricostruzione post alluvione un progetto da 2 milioni di euro | al via i lavori sulla provinciale Predappio - Meldola

Al via i lavori di ricostruzione sulla strada provinciale Predappio - Meldola, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023. Con un investimento di 2 milioni di euro, il progetto mira al miglioramento della sicurezza e al ripristino dell’arteria, dopo le operazioni di bonifica bellica. I lavori sono iniziati questa settimana, segnando un passo importante nella ripresa della zona.

Sono iniziati questa settimana, dopo il completamento delle bonifiche belliche, i lavori per il miglioramento della sicurezza e il ripristino della “Predappio - Rocca delle Caminate - Meldola”, strada provinciale danneggiata dall'alluvione del maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ricostruzione post sisma ad Ischia, ecco i progetti per 90mln

Video Ricostruzione post sisma ad Ischia, ecco i progetti per 90mln Video Ricostruzione post sisma ad Ischia, ecco i progetti per 90mln

Cerca Video Caricamento del Video...

#ricostruzione Oggi il Capo Dipartimento Casa Italia, Luigi Ferrara è intervenuto all'evento dedicato alla ricostruzione post evento, agli indirizzi di Governo centrale e alla loro ricaduta sul territorio organizzato dal Dipartimento di Architettura di @UninaIT Vai su X

Prosegue il percorso di ricostruzione post-sisma 2009 con l’approvazione, nella seduta odierna del Cipess, di un nuovo pacchetto di risorse destinato agli edifici pubblici dell’Aquila e dei comuni del cratere e fuori cratere. - facebook.com Vai su Facebook

Ripristino Ciclovia del Santerno. Il progetto non riesce a decollare. Servono nuovi studi sul percorso - L’importo totale dell’intervento ammonta a due milioni di euro, l’obiettivo è affidare i lavori entro inizio 2026 ... Riporta msn.com

Ricostruzione post alluvione: in vigore l’ordinanza semplificazione: procedure di rimborso più snelle per i privati che hanno subito danni fino a 30mila euro - Un alleggerimento della burocrazia, con procedure più snelle per i privati colpiti dalle alluvioni che hanno avuto danni entro i 30mila euro, oltre alle spese tecniche e all’indennizzo per i beni mobi ... Come scrive sassuolo2000.it