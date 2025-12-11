Riccione cresce l’interesse per la Comunità energetica | 15 domande per i fondi Pnrr

Riminitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Riccione cresce l’interesse per le comunità energetiche rinnovabili, grazie alle opportunità offerte dai fondi Pnrr. La possibilità di ottenere contributi a fondo perduto del 40% per l’installazione di impianti fotovoltaici sta attirando sempre più attenzione, favorendo lo sviluppo di progetti sostenibili e innovativi nel territorio comunale.

La Comunità energetica rinnovabile comunale di Riccione registra un significativo incremento di interesse, trainato soprattutto dall’opportunità del contributo a fondo perduto del 40 per cento previsto dal Pnrr per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici. Nelle ultime settimane, grazie a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica