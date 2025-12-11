Riccardo Chailly | malore improvviso alla Scala Opera interrotta direttore portato in ospedale in ambulanza

Un malore improvviso ha costretto il maestro Riccardo Chailly a interrompere la seconda recita di "Una lady Macbeth del distretto di Mcensk" al Teatro alla Scala. Nella serata di ieri, mercoledì 10 dicembre, il direttore d'orchestra italiano si è sentito male mentre dirigeva l'opera ed è stato. 🔗 Leggi su Today.it

