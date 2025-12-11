Riccardo Chailly dimesso dopo il malore alla Scala | il maestro è tornato a casa

Dopo un malore durante una replica alla Scala, Riccardo Chailly è stato dimesso dal Centro Cardiologico Monzino. Il maestro, che ha trascorso una notte sotto osservazione, è ora in condizioni stabile e è tornato a casa. La sua ripresa rappresenta un sollievo per il mondo della musica e i suoi numerosi ammiratori.

AGI - Dopo il malore che lo ha colpito ieri sera durante una replica della Lady Macbeth al Teatro alla Scala, il maestro Riccardo Chailly, ha trascorso una notte tranquilla nel Centro Cardiologico Monzinoe questa mattina i medici hanno acconsentito alle dimissioni. A quanto si apprende, infatti, il direttore musicale del Teatro alla Scala è tornato a casa. Ieri sera dopo il secondo atto dello spettacolo, il pubblico ha atteso una trentina di minuti prima che il teatro comunicasse la decisione di interrompere l'esecuzione "per rispetto del maestro" e "vista la complessità della partitura". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Riccardo Chailly dimesso dopo il malore alla Scala: il maestro è tornato a casa

