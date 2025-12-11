Riccardo Chailly condizioni stabili per il direttore d’orchestra dopo il malore alla Scala

Webmagazine24.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Chailly è in condizioni stabili dopo un malore occorso durante una rappresentazione alla Scala di Milano. Il maestro è stato ricoverato al Centro cardiologico Monzino, dove si trova sotto stretta osservazione. L'incidente è avvenuto durante la seconda direzione di

(Adnkronos) – Condizioni stabili e situazione sotto controllo per il maestro Riccardo Chailly, ricoverato nella notte al Centro cardiologico Monzino di Milano dopo il malore accusato durante la seconda direzione di 'Una lady Macbeth del distretto di Mcesk' al Teatro alla Scala, l'opera del compositore russo Dmitrij Dmitrievi? Šostakovi? che il 7 dicembre ha inaugurato . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

riccardo chailly condizioni stabiliMalore di Chailly sul podio al teatro alla Scala. La moglie: valori tornati stabili - Interrotta ieri sera "Lady Macbeth" per un problema di salute dal maestro che viene portato in ospedale. Riporta avvenire.it

riccardo chailly condizioni stabiliCome sta Riccardo Chailly dopo il malore per cui ha interrotto Una lady Macbeth nel distretto di Mcesk alla Scala - Malore per il direttore Riccardo Chailly durante Lady Macbeth alla Scala: ricoverato al Monzino, condizioni stabili e terapia in aggiornamento ... Secondo fanpage.it