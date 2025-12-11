Riccardo Chailly come sta il maestro dopo il malore Alla Scala?

Il maestro Riccardo Chailly si trova attualmente in osservazione al Centro Cardiologico Monzino dopo un malore occorso durante una serata di concerti all'Opera di Milano. L’incidente è avvenuto mentre dirigeva l’orchestra al Teatro alla Scala, e le sue condizioni sono al momento sotto controllo.

Il malore nella serata di ieri. Il maestro Riccardo Chailly ha trascorso la notte in osservazione al Centro Cardiologico Monzino, dopo il malore che lo ha colpito ieri sera mentre dirigeva l'orchestra al Teatro alla Scala di Milano. Secondo quanto riferito dalla moglie Gabriella in un messaggio inviato ai professori d'orchestra, i valori clinici del direttore sono buoni e nella giornata di oggi verrà modificata la sua terapia. Il malessere è sopraggiunto durante la rappresentazione di Una lady Macbeth del distretto di Mcensk. Chailly, 72 anni, all'ultima stagione come direttore musicale della Scala ma con numerosi progetti ancora in corso — tra cui la guida del Festival di Lucerna fino al 2028 — aveva già mostrato qualche segno di stanchezza, tanto che il primo intervallo era durato più del previsto.

