Riccardo Chailly come sta il direttore d’orchestra dopo il malore alla Scala

Il maestro Riccardo Chailly è stato ricoverato al Centro cardiologico Monzino di Milano dopo un malore durante una rappresentazione alla Scala. L’evento ha suscitato preoccupazione tra il pubblico e il mondo della musica, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Il maestro Riccardo Chailly è stato ricoverato nella notte al Centro cardiologico Monzino di Milano a seguito di un malore accusato durante la seconda direzione dell’opera Una lady Macbeth del distretto di Mcesk, rappresentata al Teatro alla Scala. L’opera, del compositore russo Dmitrij Dmitrievi? Šostakovi?, aveva inaugurato la nuova stagione lirica lo scorso 7 dicembre, attirando grande attenzione da parte di appassionati e critica musicale. Leggi anche: Malore alla Scala, interrotta l’opera: il maestro Chailly lascia il podio, pubblico a casa Secondo quanto riferito dall’ Adnkronos, le condizioni del maestro sono stabili, ma il ricovero continuerà per consentire un’ osservazione medica approfondita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Riccardo Chailly, come sta il direttore d’orchestra dopo il malore alla Scala

