Riccardo Chailly come sta dopo il malore alla Scala | Valori buoni

Dopo il malore alla Scala, Riccardo Chailly si trova in buona condizione. Il maestro ha trascorso del tempo al Centro Cardiologico Monzino, e i suoi valori sono stati giudicati positivi. La moglie Gabriella ha rassicurato i fan e i colleghi condividendo un messaggio sui progressi di Chailly.

Ha trascorso al Centro Cardiologico Monzino il maestro Riccardo Chailly. I valori, ha spiegato la moglie Gabriella in un messaggio inoltrato ai professori d'orchestra, sono buoni. Oggi gli verrà cambiata la terapia. Ieri, durante la seconda rappresentazione di 'Una lady Macbeth nel distretto di Mcesk' di Dmitrij Shostakovic che aveva raccolto 11 minuti di applausi il 7 dicembre, il direttore di orchestra del teatro alla Scala a accusato un malore durante il secondo intervallo ed è stato portato in ospedale. Settantadue anni, alla sua ultima stagione come direttore musicale ma con ancora tanti progetti in futuro con il teatro e con il festival di Lucerna di cui sarà alla guida fino al 2028, Chailly ha mostrato qualche segno di "stanchezza" agli orchestrali e già al primo intervallo, che è durato una decina di minuti più del previsto, era girata la voce che non si sentisse bene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Riccardo Chailly, come sta dopo il malore alla Scala: "Valori buoni"

Come sta il maestro Riccardo Chailly e cos'è successo ieri sera alla Scala - facebook.com Vai su Facebook

Malore alla Scala per Riccardo Chailly, interrotta la rappresentazione della "Lady Macbeth" Vai su X

Riccardo Chailly, come sta dopo il malore alla Scala: "Valori buoni" - Notte in osservazione dopo essersi sentito male durante l'opera a Milano. Lo riporta msn.com

Come sta il maestro Riccardo Chailly, ricoverato al Monzino dopo il malore durante Lady Macbeth alla Scala - Il messaggio della moglie Gabruella ai professori d’orchestra: i valori sono buoni, ha trascorso la notte sotto os ... Da msn.com