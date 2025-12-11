Riccardo Chailly colpito da malore durante Lady Macbeth | cosa è successo alla Scala

Durante una serata dedicata a Dmitrij Shostakovic alla Scala di Milano, Riccardo Chailly è stato colpito da un malore. L'evento, inizialmente programmato come una celebrazione artistica, si è trasformato in un momento di preoccupazione per il direttore d'orchestra e il pubblico presente.

Una serata che doveva celebrare il capolavoro di Dmitrij Shostakovic si è trasformata in un momento di apprensione al Teatro alla Scala di Milano. La seconda rappresentazione di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk, l’opera che il 7 dicembre aveva inaugurato la stagione lirica, non è giunta al termine. Il maestro Riccardo Chailly, settantadue anni, direttore musicale del teatro dal 2015, ha accusato un malore che ha costretto la direzione a interrompere lo spettacolo dopo il secondo intervallo. I primi segnali di malessere erano emersi già durante il primo intervallo, durato una decina di minuti più del previsto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Riccardo Chailly colpito da malore durante Lady Macbeth: cosa è successo alla Scala

