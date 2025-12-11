Riapre il Cineplex a Due Carrare ecco la prima settimana di proiezioni
Dopo quattro anni di chiusura, il Cineplex di Due Carrare riapre le sue porte sotto il nuovo nome di Cineplex Moderno. La gestione è affidata alla Cinesuite Srl di Cagliari, con Alessandro Murtas alla guida. Ecco le prime proiezioni della settimana, segnando un nuovo inizio per questa storica multisala.
