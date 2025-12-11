Riapre domani il Traforo del Monte Bianco

Domani alle 17 riapre il Traforo del Monte Bianco, dopo quindici settimane di lavori e interventi di manutenzione. La riapertura segna la conclusione di un intenso periodo di attività per il personale del TMB-GEIE e le imprese coinvolte, consentendo il ripristino del traffico e la ripresa delle normali attività lungo questa importante via di collegamento.

AGI - Prevista per domani alle 17 la riapertura al traffico del Traforo del Monte Bianco, al termine di quindici settimane di intensa mobilitazione del personale del TMB-GEIE e delle imprese appaltatrici. Una riapertura che avviene dopo lo svolgimento dell'ultima delle 5 esercitazioni obbligatorie di sicurezza previste per il 2025. Questa riapertura è subordinata all'esito positivo degli oltre 800 test funzionali dei sistemi di sicurezza, in corso di svolgimento da fine novembre. I cantieri-test e l'impegno del personale. I due cantieri-test di risanamento della volta avviati lo scorso 1 settembre sono in fase di conclusione, dopo 102 giorni consecutivi di intensa attività che hanno visto impiegate 24 ore su 24 più di 150 persone, per un totale di oltre 150. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Riapre domani il Traforo del Monte Bianco

