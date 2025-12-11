Riapertura dell’Appia interventi da completare ma boccata d’ossigeno per i commercianti

La riapertura ufficiale della via Appia, avvenuta sabato scorso, rappresenta una boccata d’ossigeno per i commercianti locali. Nonostante alcuni interventi siano ancora da completare, questa riapertura permette di riprendere le attività e di rilanciare il centro, offrendo nuove opportunità di crescita e di recupero dopo i recenti periodi di chiusura e difficoltà.

Ci sono ancora interventi da completare lungo la via Appia dopo la riapertura ufficiale avvenuta sabato scorso. Il manto stradale è da rifare, una piccola parte del cantiere, nei pressi del caseificio Terraciano, è ancora attivo. E sono in corso i lavori di rifacimento delle aiuole e dello spartitraffico all’incrocio di via Colonne. Però la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

