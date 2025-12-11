Riaperto il parcheggio ‘Dolce Colle’ Pace natalizia tra Gam e Comune

Il parcheggio ‘Dolce Colle’ a Gabicce Mare è stato riaperto, ristabilendo un accordo tra Gam e il Comune. L’area di sosta, di proprietà di Gam, è ora di nuovo disponibile gratuitamente per i genitori degli alunni della scuola primaria Dolce Colle, offrendo un punto di sosta durante gli orari di entrata e uscita scolastica.

GABICCE MARE La sbarra nel parcheggio Dolce Colle a Gabicce Mare si è rialzata. Da ieri, l’area di sosta proprietà di Gam, il gruppo albergatori multiservizi gabiccese, è tornata ad essere gratuitamente a disposizione dei genitori degli alunni della scuola primaria Dolce Colle per una ventina di minuti negli orari di entrata e di uscita da scuola. La disponibilità di Gam ad offrire l’accesso al parcheggio ai genitori che accompagnano i figli a scuola era venuta meno nei mesi scorsi a causa del mancato rinnovo dell’accordo con il Comune, nel contesto di un rapporto di collaborazione fra le due parti che da qualche tempo sembrava non funzionare più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riaperto il parcheggio ‘Dolce Colle’. Pace natalizia tra Gam e Comune

Riaperto il parcheggio delle Fortezze Viterbo - Comune - Dopo oltre un mese e mezzo di chiusura, la zona torna a disposizione della città proprio in concomitanza con le festività natalizie Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2025/12/riaperto-parcheggio-delle-fo - facebook.com Vai su Facebook