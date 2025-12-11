Rialto rimossa la balaustra distrutta dopo lo schianto

Questa mattina, la balaustra del ponte di Rialto è stata rimossa dopo essere stata danneggiata da un incidente con un mototopo della ditta Brussa. La sostituzione si è resa necessaria a seguito dello schianto che ha compromesso la sicurezza della struttura, senza causare feriti. La vicenda resta sotto verifica per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Non c'è più, la balaustra ai piedi del ponte di Rialto colpita questa mattina da un mototopo della ditta Brussa guidato da una persona che - per motivi da chiarire - se ne era impossessata. La donna alla guida è stata arrestata, buona parte dei pacchi che portava la barca recuperati, ma il danno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Follia a Venezia: donna ruba barcone delle consegne e distrugge balaustra a Rialto (il video) - Intorno alle 11 di oggi, giovedì 11 dicembre, si è verificato un grave incidente ai piedi del ponte di Rialto, lungo il Canal Grande, quando un mototopo adibito al trasporto merci per conto di FedEx s ... Segnala lavocedivenezia.it

Ruba un barcone a Venezia e finisce contro la balaustra del Ponte di Rialto - La giovane donna nel frattempo è riuscita a scendere dall'imbarcazione e a darsi alla fuga, ma è stata ... Da ansa.it