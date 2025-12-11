RHIVolution infettivologo Giacomelli | Team dedicato a pazienti oncologici con Hiv

Il progetto RHIVolution dell'ospedale Sacco di Milano si propone di offrire un supporto specializzato a pazienti con HIV e diagnosi oncologica, attraverso un team multidisciplinare dedicato. Questo ambulatorio mira a migliorare la gestione clinica e il percorso di cura di questa particolare casistica, favorendo un'assistenza più mirata e integrata.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Il progetto vincitore dell'ospedale Sacco ha l'obiettivo di creare un team multidisciplinare" in "un ambulatorio dedicato alle persone con Hiv che hanno una diagnosi di malattia oncologica". Così Andrea Giacomelli, dirigente medico, Ssd Ricerca clinica infettivologica, Asst Fatebenefratelli Sacco e ricercatore in Malattie infettive all'università degli studi di Milano, intervenendo a Verona, all'evento nel corso del quale sono stati consegnati i premi del bando 'RHIVolution in care', promosso da Viiv Healthcare per sostenere le iniziative e le soluzioni innovative promosse da istituzioni o associazioni pazienti nell'ambito della gestione dell'Hiv.