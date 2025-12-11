Rete fognaria Cannatello-Zingarello Principato | Ecco come procedere agli allacci

La rete fognaria tra Cannatello e Zingarello, presso il depuratore di Agrigento, è operativa da ottobre, servendo la costiera di Agrigento e Favara. Il principio guida è garantire un corretto allaccio alle utenze, migliorando la gestione delle acque reflue e rispettando le normative ambientali. Di seguito, le modalità e le indicazioni per procedere agli allacci.

Il depuratore, a servizio della fascia costiera di Agrigento e Favara, è entrato in funzione lo scorso ottobre. La rete fognaria di Cannatello e Zingarello è stata completata. Adesso non resta da fare altro che allacciarsi. Il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, lo ha disposto - visto che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

