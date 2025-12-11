Restyling Viale semafori subito sincronizzati

Il restyling del viale della Vittoria prevede un intervento che interesserà anche la viabilità, con l'obiettivo di migliorare la fluidità del traffico. A partire dal prossimo anno, verrà avviata la sincronizzazione immediata dei semafori, garantendo una gestione più efficiente e sicura degli spostamenti lungo questa importante arteria cittadina.

Restyling del viale della Vittoria: si partirà già il prossimo anno con la sincronizzazione dei semafori. Mentre l’intervento più strutturato che prevede il restringimento della carreggiata, l’ampliamento degli spazi pedonali e per le attività commerciali, la realizzazione di corsie ciclabili saranno successivi e riguarderanno solo il tratto dal cavalcavia a via San Francesco. E’ quanto emerso dalle parole del sindaco Fiordelmondo in aula martedì durante l’illustrazione delle quattro proposte di restyling elaborate dai tecnici dopo una fase di partecipazione con la città. Ma le misure annunciate non smettono di far discutere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Restyling Viale, semafori subito sincronizzati

