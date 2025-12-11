Report risultato e gol da titolare disputati in Spagna

In questa pagina troverai il report dettagliato, i risultati e i gol di una partita disputata in Spagna il 11 dicembre 2025, con protagonisti Athletic Club e PSG in Champions League. Segui gli aggiornamenti in tempo reale e resta informato su ogni momento di questa sfida europea.

Rimani aggiornato su tutta l'azione di Athletic Club vs PSG in Champions League. L'Athletic Club ha guadagnato un punto prezioso e la porta inviolata dopo aver pareggiato 0-0 i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain a San Mames. La squadra di Ernesto Valverde ha eguagliato i periodi di possesso palla del PSG e, nella difesa ospite, si è affidata agli interventi chiave di Unai Simon, che ha effettuato diverse parate per proteggere il risultato in Champions League. Il PSG controllava gran parte della palla e generava le occasioni più forti, incluso il tiro da distanza ravvicinata di Mayulu alla fine del primo tempo che Simon bloccava con una brusca parata di reazione.