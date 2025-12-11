Regione l' annuncio della Cisl | Firmato il Ccrl 2022-2024 dell' area della dirigenza
La Cisl annuncia la firma dell'ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (Ccrl) 2022-2024 per l'area della dirigenza della Regione Siciliana. L'accordo è stato siglato questa mattina all'Aran Sicilia a Palermo, rappresentando un passo importante per le politiche di rinnovo contrattuale nel settore regionale.
E’ stata siglata questa mattina, all’Aran Sicilia, a Palermo, l'ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro (Ccrl) 2022-2024 dell’Area della dirigenza della Regione Siciliana. “Un importante risultato che consente di allinearci ai colleghi dello Stato per recuperare i ritardi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il presidente eletto della Regione Veneto ha lasciato il suo seggio a Montecitorio. In settimana è previsto l’annuncio dei nuovi assessori. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
Regione Siciliana, la Cisl: “Firmato questa mattina il Ccrl 2022-2024 dell’area della dirigenza, finalmente allineati” - E’ stata siglata questa mattina, all’Aran Sicilia, a Palermo, l’ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro (Ccrl) 2022- Scrive blogsicilia.it
All’Ulss arriva il welfare 350 euro per i dipendenti - La Cisl Fp canta vittoria: “Benefici diretti sia per i lavoratori che per le aziende”. Secondo polesine24.it