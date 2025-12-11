Reggellese tedofora in Umbria tra i protagonisti del viaggio della Fiamma Olimpica

Giada Tommasini, giovane studentessa di Infermieristica di Reggello, ha partecipato come tedofora alla Fiamma Olimpica in Umbria, rappresentando la sua comunità nel percorso verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Tra i protagonisti del viaggio, ha portato con orgoglio il simbolo olimpico, entrando ufficialmente nel gruppo dei 10 tedofori che attraversano la regione.

