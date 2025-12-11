Regali di Natale tutto ciò che è rosso

Il colore rosso è da sempre associato alle festività natalizie, adornando regali, decorazioni e abiti. Tuttavia, l’origine di questa tradizione è oggetto di dibattito tra studiosi, che ne attribuiscono l’uso rispettivamente alle influenze architettoniche del XIV secolo o alle usanze del Medioevo. Un viaggio tra storia e simbolismo per scoprire perché il rosso è il colore delle feste.

Gli studiosi si dividono sull'origine del rosso come colore signature delle feste. Da un lato, c'è chi fa risalire l'usanza alle architetture del 14esimo secolo; dall'altro, ci sono studi che riportano al Medioevo. Ciò che, invece, è certo che negli anni Trenta il disegnatore Haddon Sundblom disegna il suo Babbo Natale, che poi Coca-Cola utilizzerà per la sua campagna pubblicitaria a partire dal Natale nel 1931. Da quel momento, Santa Claus-San Nicola si trasforma nel primo influencer della storia e il Natale sarà destinato ad abbracciare la palette del rosso. Indipendentemente dalle origini, il rosso richiama momenti speciali e calore.

