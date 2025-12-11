Regalare senza comprare | l’iniziativa per un Natale solidale di Donotrentino

Nel periodo natalizio, l'iniziativa di Donotrentino invita a riflettere sul valore della solidarietà attraverso un gesto semplice: regalare senza acquistare. Il Comune di Trento promuove un Natale più consapevole, incoraggiando i cittadini a donare oggetti inutilizzati a chi ne ha realmente bisogno, per diffondere solidarietà e sostenibilità durante le festività.

Nel pieno della corsa ai regali, il Comune di Trento rilancia un invito semplice ma potentissimo: se un oggetto non ti serve, donalo a chi ne ha davvero bisogno. A rendere tutto possibile è Donotrentino, la piattaforma online che mette in contatto chi vuole offrire un bene e chi, quel bene, lo.