Recco | Capurro e Fumagalli aderiscono a Forza Italia

Due consiglieri comunali di Recco, Dario Capurro e Niccolò Fumagalli, hanno ufficialmente aderito a Forza Italia. L’ingresso nel partito coinvolge anche alcuni collaboratori e sostenitori cittadini, segnando un nuovo aggiornamento nella scena politica locale.

Recco: Capurro e Fumagalli dicono sì a Forza Italia - Liguria Forza Italia consolida e amplia il proprio consenso anche a Recco.

Recco, rottura Pd-Buccilli. "Non sarà il candidato". E sulla corsia di Gandolfo il possibile jolly Capurro - Recco – Niente intesa tra Pd e Gian Luca Buccilli per la candidatura a sindaco nel centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Recco.