Reati di femminicidio | incontro con la senatrice Valeria Valente

Ilpescara.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo articolo si approfondisce il tema dei reati di femminicidio attraverso l'intervista alla senatrice Valeria Valente, analizzando le recenti innovazioni legislative, come l'introduzione del reato nel codice penale, le misure di tutela e le procedure di

Con l’introduzione, nel codice penale, del reato di femminicidio, che prevede la pena dell'ergastolo al soggetto giudicato colpevole, il rafforzamento della tutela delle vittime e degli orfani, la velocizzazione delle procedure di "Codice rosso", e l’introduzione di misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

