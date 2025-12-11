Real Sociedad-Girona venerdì 12 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La giornata si apre ad Anoeta

Venerdì 12 dicembre 2025 si apre la sedicesima giornata di Liga con il match tra Real Sociedad e Girona ad Anoeta. Due squadre in cerca di riscatto, entrambe deluse dal rendimento iniziale, si sfideranno in una partita decisiva per il proseguo del campionato. Ecco formazioni, quote e pronostici per un confronto atteso dagli appassionati.

La giornata numero 16 di Liga spagnola si aprirà venerdì con lo scontro tra Real Sociedad e Girona, due squadre sicuramente deluse da un inizio di stagione molto mediocre in un caso e quasi disastroso nell'altro. I baschi hanno patito molto l'inizio di un nuovo ciclo ma più di una volta erano sembrati sul punto .

