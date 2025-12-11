Real Sociedad-Girona venerdì 12 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Fiducia ai Txuri-urdin nell’anticipo

Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 21:00 si apre la 16ª giornata di Liga con il match tra Real Sociedad e Girona. Due squadre in difficoltà, alla ricerca di una svolta in un inizio stagione deludente o disastroso. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici per un confronto che promette emozioni e punti importanti in classifica.

La giornata numero 16 di Liga spagnola si aprirà venerdì con lo scontro tra Real Sociedad e Girona, due squadre sicuramente deluse da un inizio di stagione molto mediocre in un caso e quasi disastroso nell'altro. I baschi hanno patito molto l'inizio di un nuovo ciclo ma più di una volta erano sembrati sul punto

