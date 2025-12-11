real madrid guardiola esalta rodrygo mentre xabi alonso rischia

In un contesto di aspettative e sfide, il Real Madrid vive momenti di tensione e riconoscimento. Guardiola esalta Rodrygo, evidenziando le sue qualità, mentre Xabi Alonso rischia di compromettere il suo futuro sulla panchina dei blancos. La stagione, iniziata con promesse, si sta rivelando più complessa di quanto previsto per l'ex centrocampista spagnolo.

Madrid, 11 dicembre 2025 – Per come era iniziata la stagione e per le premesse fatte il giorno della presentazione, ci si aspettava un cammino diverso per Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid. Tuttavia, a metà dicembre, la posizione del tecnico spagnolo è già in bilico. In Liga, i blancos hanno perso tutto il vantaggio accumulato nei confronti del Barcellona, tanto che ora si trovano a -4 da Flick e i suoi e devono tenere d'occhio il Villarreal, che insegue con un punto (e una gara) in meno. Anche in Champions League la musica non è diversa: dopo le prime quattro vittorie di fila sono arrivate due sconfitte nelle ultime tre gare, che hanno fatto precipitare la squadra al settimo posto in classifica.