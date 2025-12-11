Razzia di giubbotti griffati al party privato

Tra sabato e domenica scorsi, una festa privata per giovani a Casalecchio è stata teatro di una rapina, durante la quale ignoti hanno sottratto numerosi giubbotti griffati e effetti personali dai partecipanti. L'evento, organizzato in una saletta di via Salvator Allende, è stato segnato da un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i presenti e le autorità locali.

È stata una vera e propria razzia di giubbotti ed effetti personali quella che, tra sabato e domenica scorsi, ignoti hanno compiuto durante una festa privata per giovanissimi in via Salvator Allende a Casalecchio, in una saletta affittata per l’occasione. Secondo quanto è stato riportato da almeno tre denunce già depositate alla questura di Bologna, è stato proprio durante la festicciola a cui hanno partecipato una cinquantina di adolescenti tra i 16 e i 18 anni che un gruppo di persone, probabilmente coetanei e partecipanti all’evento stesso, avrebbe approfittato della distrazione di massa per intrufolarsi nel guardaroba – organizzato a pagamento proprio per l’evento – e mettere le mani su tutto ciò che di valore è capitato a tiro: per lo più giubbotti appunto e quanto contenuto nelle tasche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Razzia di giubbotti griffati al party privato

Razzia di giubbotti griffati al party privato - Durante la festa nella saletta una rissa tra ragazzini ha generato il caos e il guardaroba non era più custodito. Si legge su ilrestodelcarlino.it