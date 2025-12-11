Ravezzani critico | Juve da horror nel primo tempo Ci sono calciatori in piena crisi d’identità E fa i nomi di quei tre bianconeri

Ravezzani commenta la prova contro il Pafos salvando il risultato ma bocciando severamente il gioco e lo stato di forma di alcuni titolari. Il day after di  Juventus-Pafos  non porta solo la soddisfazione per una classifica di  Champions League  che torna a sorridere, ma porta con sé anche il carico di polemiche e analisi critiche su una prestazione dai due volti. Tra i commentatori più diretti e seguiti sui social network c’è  Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che attraverso il suo profilo  X  ha scattato una fotografia impietosa dello stato di salute della Vecchia Signora. Il suo tweet è una doccia fredda che spegne i facili entusiasmi legati al 2-0 finale, puntando il dito contro i problemi strutturali che ancora attanagliano la squadra di  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

