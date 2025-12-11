Raul Bova ad Atreju contro l’odio social | Sono stato lasciato solo In prima fila anche la mamma di Giorgia Meloni
Raul Bova ha partecipato ad Atreju al panel ''Non con la mia faccia'', affrontando il tema dell'odio sui social e della web reputation. L'attore ha condiviso la sua esperienza personale, sottolineando di essere stato lasciato solo di fronte alle critiche online, e ha espresso il suo punto di vista sull'importanza di contrastare il fenomeno dell'odio digitale.
Roma, 11 dicembre 2025 - Raoul Bova è intervenuto ad Atreju al panel ''Non con la mia faccia'', fake, web reputation e odio social. All'appuntamento, in cui ha parlato anche la responsabile della segreteria politica di FdI Arianna Meloni, era molto atteso e la sala era piena. In prima fila a seguire Bova, accanto alla presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, c'era anche la mamma di Giorgia Meloni, Anna Paratore. Bernini contestata dagli studenti di Medicina: “Non ce la facciamo più”. La replica della ministra: “Siete dei poveri comunisti” "Quello che ha pagato sono stato io, ho pagato con l'uccisione pubblica, con una persona che mi ha sbeffeggiato, umiliato, è diventato tutto virale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia l’attore Raoul Bova ha emozionato il pubblico in "Il nuotatore di Auschwitz", con una performance attoriale di grande impatto emotivo #castellammaredistabia #raulbova #supercinema #Teatro - facebook.com Vai su Facebook
Arianna Meloni con Raul Bova. Conti, Greggio e zia Mara: il lato pop di Atreju. Buffon insieme al ministro Abodi e di Maio con Minniti. Di @zamnice26 Vai su X
Raul Bova ad Atreju contro l’odio social: “Sono stato lasciato solo”. In prima fila anche la mamma di Giorgia Meloni - L’attore ha riperso la vicenda che lo ha visto protagonista quest’estate con la diffusione di alcune registrazioni: “Tutti sapevano di 'occhi spaccanti', parola più in voga di qualsiasi altra cosa, pi ... Segnala quotidiano.net
Raul Bova ad Atreju con Arianna Meloni: “Umiliato e lasciato solo dopo la diffusione degli audio” - La sorella della premier: “La legge su deepfake c'è, bisogna fare molto di più”. Si legge su repubblica.it