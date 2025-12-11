Raul Bova ad Atreju contro l’odio social | Sono stato lasciato solo In prima fila anche la mamma di Giorgia Meloni

Raul Bova ha partecipato ad Atreju al panel ''Non con la mia faccia'', affrontando il tema dell'odio sui social e della web reputation. L'attore ha condiviso la sua esperienza personale, sottolineando di essere stato lasciato solo di fronte alle critiche online, e ha espresso il suo punto di vista sull'importanza di contrastare il fenomeno dell'odio digitale.

Roma, 11 dicembre 2025 - Raoul Bova è intervenuto ad Atreju al panel ''Non con la mia faccia'', fake, web reputation e odio social. All'appuntamento, in cui ha parlato anche la responsabile della segreteria politica di FdI Arianna Meloni, era molto atteso e la sala era piena. In prima fila a seguire Bova, accanto alla presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, c'era anche la mamma di Giorgia Meloni, Anna Paratore. "Quello che ha pagato sono stato io, ho pagato con l'uccisione pubblica, con una persona che mi ha sbeffeggiato, umiliato, è diventato tutto virale.