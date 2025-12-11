Rapine per pagare la marijuana Cade l’accusa di estorsione Per lui i lavori socialmente utili

Un 22enne ferrarese coinvolto in rapine legate al traffico di marijuana ha visto cadere l’accusa di estorsione. Inizialmente accusato di costringere minorenni a commettere crimini per saldare debiti di droga, il giovane ha ora ottenuto lavori socialmente utili tramite la messa alla prova, con il processo sospeso per reati minori.

FERRARA Cade l’accusa di estorsione nei confronti di un 22enne ferrarese imputato, inizialmente, per aver costretto dei minorenni a commettere delle rapine per saldare i ’debiti’ di droga; mentre per l’accusa di spaccio contestata allo stesso giovane, che avrebbe fornito lo stupefacente ai ragazzini, il giudice ha stabilito la messa alla prova, ossia la sospensione del processo per reati minori per svolgere un programma di lavori socialmente utili, al fine di ottenere l’estinzione del reato e ’pulire’ la fedina penale. La decisione di non luogo a procedere per estorsione è arrivata ieri in tribunale a Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it