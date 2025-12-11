Rapina in abitazione da circa 500 mila euro a Catania | due arresti

Due uomini sono stati arrestati a Catania in seguito a una rapina in abitazione da circa 500 mila euro. La Procura della Repubblica ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Michael Santo Antonio Battaglia e Massimiliano Fichera, su incarico dei Carabinieri del Comando Provinciale.

La Procura della Repubblica ha incaricato i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania di eseguire una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di Michael Santo Antonio Battaglia (1992) e Massimiliano Fichera (1973). I due sono gravemente indiziati, pur nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, di aver preso parte a una rapina aggravata ai danni dei proprietari di un'abitazione. Secondo gli investigatori, sarebbero riusciti a introdursi nell'appartamento utilizzando un espediente. Il provvedimento è l'esito di una indagine articolata e complessa, coordinata dalla magistratura e svolta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania – Piazza Dante.