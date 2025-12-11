Rapina del Rolex da 25mila euro Notte tra alcol e musica poi il colpo L’urlo alla vittima | Ti ucciderò

Una serata tra musica e alcol in una discoteca di corso Como si trasforma in un incubo: una rapina violenta di un Rolex da 25mila euro avviene poco dopo, in strada. Marianna Vazzana racconta i dettagli di un episodio che ha sconvolto la notte milanese, segnando un brutto episodio di criminalità nel cuore della città.

di Marianna Vazzana MILANO La serata in una discoteca di corso Como, tra musica e alcol. Poi la rapina in strada, a due passi. Ma i banditi non hanno calcolato che le telecamere del locale in cui si erano divertiti li avevano ripresi in modo "eccezionalmente nitido", restituendo le immagini dei lineamenti, del loro abbigliamento e persino dei tatuaggi. Così, dal confronto con i filmati degli occhi elettronici in strada e dalle successive indagini sui social, i poliziotti del commissariato Centro guidati dal dirigente Manfredi Fava sono arrivati a identificare i quattro presunti responsabili della rapina ai danni di un trentacinquenne danese, al quale la notte dello scorso 2 ottobre è stato strappato via il Rolex Daytona da 25mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it