Raoul Bova | Ho pagato con l'uccisione pubblica l'aver deciso di non accettare un ricatto

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raoul Bova racconta la sua esperienza di questa estate, quando ha deciso di non cedere a un ricatto e ha subito conseguenze pubbliche. Ospite a Atreju, l’attore affronta il tema dell’odio social, condividendo come abbia affrontato le difficoltà legate alla diffusione di conversazioni private e alla reazione pubblica.

