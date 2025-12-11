Raoul Bova | Ho pagato con l'uccisione pubblica l'aver deciso di non accettare un ricatto

Raoul Bova racconta la sua esperienza di questa estate, quando ha deciso di non cedere a un ricatto e ha subito conseguenze pubbliche. Ospite a Atreju, l’attore affronta il tema dell’odio social, condividendo come abbia affrontato le difficoltà legate alla diffusione di conversazioni private e alla reazione pubblica.

Raoul Bova, ospite di Atreju in un incontro sull'odio social, parla di quanto gli è accaduto questa estate: quando sono state diffuse alcune conversazioni private e non ha ceduto a un ricatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Raoul Bova, in una recente intervista, ha parlato della bufera mediatica che lo ha visto coinvolto quest’estate. Ha rivelato che la sua relazione con Rocio Muñoz Morales era già finita da tempo, e che grazie ai suoi figli è riuscito a superare questo difficile mome - facebook.com Vai su Facebook

Beatrice Arnera, chi è la nuova compagna di Raoul Bova: la figlia Matilde, la mamma cantante e la carriera in tv Vai su X

Raoul Bova ad Atreju, 'ho pagato con l'uccisione pubblica, mi sono sentito solo' - "Nel giro di un giorno è cambiata molto la percezione della vita e della realtà. Come scrive ansa.it

Lo sfogo di Raoul Bova: "Massacrato per questa parola" - "Quello che ha pagato sono stato io, ho pagato con l'uccisione pubblica, con una persona che mi ha sbeffeggiato, umiliato, è diventato tutto virale. Si legge su msn.com