Raoul Bova ad Atreju sugli audio privati | Ho pagato il rifiuto di un ricatto con una pubblica esecuzione Occhi spaccanti? Una parola che è diventata più discussa di una guerra

Superguidatv.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raoul Bova è intervenuto ad Atreju, affrontando temi come internet, privacy e social network. Durante il dibattito, ha condiviso un episodio personale riguardante un ricatto e le sue conseguenze, suscitando riflessioni sulla discussione pubblica attuale e l'uso delle parole come

Raoul Bova ha partecipato ad Atreju, dialogando sul palco con Arianna Meloni, sorella della Premier, e Francesca Barra su temi legati a internet, privacy e social network. L’attore, recentemente al centro dell’attenzione mediatica a seguito della vicenda di Martina Ceretti riportata da Fabrizio Corona, ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera di aver accettato di partecipare all’evento in quanto luogo di incontro tra cittadini, politici, artisti e giornalisti di ogni età, favorendo il confronto di idee senza distinzione di orientamento politico. Un invito che, ha precisato, non era arrivato né dalla Premier né da sua sorella, ma da un membro dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

