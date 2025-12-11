Rangers Qualiano esprime solidarietà al Napoli Women Under 17 | Lo sport deve essere inclusivo e rispettoso

Rangers Qualiano si unisce alla solidarietà nei confronti del Napoli Women Under 17, condannando gli insulti sessisti rivolti alle giovani atlete. Il presidente Gennaro Scamardella sottolinea l’importanza di uno sport inclusivo e rispettoso, ribadendo l’impegno dei Rangers nel promuovere valori di rispetto e uguaglianza nel calcio e oltre.

Il Presidente Gennaro Scamardella condanna gli insulti sessisti subiti dalle giovani atlete del Napoli Women Under 17 e ribadisce l’impegno dei Rangers Qualiano per uno sport inclusivo e rispettoso. Qualiano, 11 dicembre 2025 – La società sportiva Rangers Qualiano, attraverso il proprio Presidente Gennaro Scamardella, ha espresso piena solidarietà alle giovani atlete della Napoli Women Under 17 e alla loro società, recentemente vittime di insulti sessisti e offese durante e dopo una partita contro una squadra maschile Under 14. In un comunicato ufficiale, Scamardella ha sottolineato come lo sport debba essere un luogo di crescita, disciplina, rispetto e inclusione, e che quanto accaduto rappresenta un episodio grave che ferisce la dignità delle giovani donne coinvolte e, più in generale, l’intero mondo del calcio giovanile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it