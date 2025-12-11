Rampulla non si nasconde | Primo tempo davvero brutto Difesa a quattro anche col Bologna? Io ho una sensazione a riguardo

Rampulla commenta la vittoria europea analizzando la possibile svolta tattica contro i rossoblù e le difficoltà psicologiche dell'olandese. La vittoria in chiaroscuro ottenuta dalla Juventus contro il Pafos continua a generare dibattito tra gli addetti ai lavori. Se il risultato sorride alla classifica di Champions League, la prestazione dai due volti ha sollevato interrogativi sulla reale identità della squadra. A intervenire sulla questione è stato Michelangelo Rampulla, storico ex portiere, che ospite di Maracanà su TMW Radio ha offerto una lettura lucida del momento attraversato dalla truppa di Luciano Spalletti.