Rally della Fettunta La Ferla-Matteuzzi calano il tris Che duello con Brega-Farnocchia

Il 46° Rally della Fettunta, gara di auto moderne nel Chianti Fiorentino, ha visto la vittoria di La Ferla e Matteuzzi sulla Skoda Fabia Gima, che hanno conquistato il terzo titolo. Un avvincente duello tra loro e Brega-Farnocchia ha caratterizzato la competizione, con una spettacolare rimonta che ha emozionato gli appassionati lungo le strade toscane.

Con una grande rimonta l’equipaggio dei sancascianesi Alessandro La Ferla e Giacomo Matteuzzi, su Skoda Fabia Gima ha vinto il 46o Rally della Fettunta per la terza volta, corsa per auto moderne disputata sulle strade del Chianti Fiorentino. La Ferla aveva concluso in modo poco appariscente la tappa del sabato, anche per una sottovalutazione di percorso, ma la domenica ha pilotato pancia a terra riducendo prova dopo prova lo svantaggio da Brega-Farnocchia (Skoda Fabia Rs) fino a prendere la testa sulla penultima frazione per 7“ e a chiudere con altri 4“ di margine sull’ultima speciale davanti al pilota bresciano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rally della Fettunta. La Ferla-Matteuzzi calano il tris. Che duello con Brega-Farnocchia

Rally della Fettunta. La Ferla-Matteuzzi calano il tris. Che duello con Brega-Farnocchia - Con una grande rimonta l’equipaggio dei sancascianesi Alessandro La Ferla e Giacomo Matteuzzi, su Skoda Fabia Gima ha vinto ... Lo riporta msn.com

Rally della Fettunta 2025: Vittoria di Alessandro La Ferla e Giacomo Matteuzzi - Con una grande rimonta l’equipaggio dei sancascianesi Alessandro La Ferla e Giacomo Matteuzzi, su Skoda Fabia Gima ha vinto il 46/o Rally della Fettunta per ... Secondo rallyssimo.it

– ! Alessandro Gori ed Angelo Emiliano Ferrigno chiudono il Rally della Fettunta con un solido quarto posto di categoria a bordo della Lancia Ypsilon Rally4 HF. Gara tosta e combattuta, sempre nel gruppo di t - facebook.com Vai su Facebook