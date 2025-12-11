Raiz a Putignano canta Sergio Bruni insieme ai Radicanto
Il 13 dicembre a Putignano, Raiz si esibirà con i Radicanto, interpretando le canzoni di Sergio Bruni. Un evento che celebra la tradizione della canzone napoletana, offrendo un viaggio tra memoria affettiva e musica autentica, in un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica italiana.
Un viaggio nella memoria affettiva e nella grande tradizione della canzone napoletana: sabato 13 dicembre, ore 21.00, al Teatro Laterza di Putignano arriva "SI L'AMMORE.", Raiz canta Sergio Bruni, il concerto che vede protagonista Raiz accanto ai Radicanto, nell'ambito della stagione teatrale
Sabato 13 dicembre 2025 – ore 21:00 SI L'AMMORE E' 'O CCUNTRARIO D"A MORTE Raiz canta Sergio Bruni Teatro Comunale "Giovanni Laterza" – Putignano Un viaggio musicale intenso e profondamente emotivo: Raiz rende omaggio insieme ai Rad
Raiz porta a Putignano "Si l'ammore… – Raiz canta Sergio Bruni": omaggio alla grande canzone napoletana - Sul palco, la voce intensa e riconoscibile di Raiz si unirà alla cifra mediterranea dei Radicanto – Giuseppe De Trizio e Adolfo La Volpe ai liuti, Francesco De Palma alle percussioni, Giovanni Chiappa
Raiz: dobbiamo a Sergio Bruni la musica napoletana di oggi, è 'il nonno' di Geolier - Napoli si fa sorprendere dall'anniversario il giorno dopo il concerto dei Coldplay, ancora stordita dalle luci e dalla musica pop.